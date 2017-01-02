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Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Кыргызстана или Узбекистана – СМИ

Понедельник, 02 января 2017, 10:10
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Стрельбу в стамбульском ночном клубе Reina мог совершить гражданин Кыргызстана или Узбекистана.

Такую версию рассматривает следствие, сообщает CNN Turk.

Подобные версии основываются на данных разведки, сопоставленных с имеющимися изображениями нападавшего.

 

Также, сообщается, что нападавший мог быть связан с "Исламским государством".

Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова.

Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.

В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.

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