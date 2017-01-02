Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Кыргызстана или Узбекистана – СМИ

Даже в США выбрали президентом мошенника и потенциального диктатора. Трамп смягчил свою риторику после избрания, и не изменил ни свое поведение, ни советников... Теперь ЕС должен пережить опыт, подобный тому, который пережил в начале 1990-х годов Советский Союз...

Европейская правда

Мы подводим итоги уходящего года и предлагаем нашим читателям вместе вспомнить (а возможно, и заново прочесть) главные публикации этого года – тема за темой. Это был год, когда Украина порой делала невозможное, но в то же время – не получила то, на что рассчитывала...