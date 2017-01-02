Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Кыргызстана или Узбекистана – СМИ

Стрельбу в стамбульском ночном клубе Reina мог совершить гражданин Кыргызстана или Узбекистана.
Такую версию рассматривает следствие, сообщает CNN Turk.
Подобные версии основываются на данных разведки, сопоставленных с имеющимися изображениями нападавшего.
Также, сообщается, что нападавший мог быть связан с "Исламским государством".
Как сообщалось, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе Reina, из автоматов Калашникова.
Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости.
В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.