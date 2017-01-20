Найти
АКТУАЛЬНО

В Италии продолжается спасательная операция в разрушенном лавиной отеле

Конфликт в Гамбии: экс-президент отказался уйти с должности, Сенегал ввел войска

В США состоится инаугурация 45-го президента Дональда Трампа

Косово просит ЕС и США о помощи из-за провокаций со стороны Сербии

В Ливии по приказу Обамы убиты 80 боевиков ИГИЛ, связанных с нападениями в Европе

Найдено уже четыре тела погибших в результате схода лавины в Италии




Косово просит ЕС и США о помощи из-за провокаций со стороны Сербии

Пятница, 20 января 2017, 08:39
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Косово Энвер Ходжай обратился с письмом о помощи к Европейскому Союзу, США и другим странам относительно "многочисленных провокаций и агрессивных действий" со стороны Сербии.

Об этом сообщает The Guardian.

Ходжай призвал ЕС помочь в нормализации отношений с Сербией.

"Республика Косово просит Европейский Союз ... настоятельно призвать Сербию по-прежнему оставаться благосклонной к развитию добрососедских отношений и региональному сотрудничеству и не вмешиваться во внутренние дела других стран и не совершать провокационных действий, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе", - написал министр в письме.

По данным издания, не сообщается, каким еще странам было направлено письмо, кроме стран ЕС и США.

Министр написал, что инцидент с поездом был "последним событием в цепи агрессивных и провокационных действий, которые Сербия делает против суверенитета и территориальной целостности Республики Косово".

Ранее сообщалось, что президент Косово Хашим Тачи считает, что Сербия готовится аннексировать северную часть региона за "крымским сценарием".

Напомним, президент Сербии заявил, что готов ввести войска в Косово для защиты сербов". Его заявление было реакцией на инцидент с сербским поездом, который не пропустили через территорию Косово 14 января.

Поезд Белград-Косовская Митровица, на котором было написано "Косово – это Сербия", пришлось вернуть в Сербию из соображений безопасности после того, как косовские албанцы совершили ряд провокаций на пути движения поезда.

Подробнее о напряженности отношений между Косово и Сербией читайте в статье на ЄвроПравде: "Косово опасается крымского сценария: балканский вариант гибридной войны"

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:43
В Италии продолжается спасательная операция в разрушенном лавиной отеле
10:33
"Мы не собираемся забывать об Украине" после Brexit - глава Минобороны Британии
10:22
Британия предоставила помощь Украине нелетальным оснащением на сумму более $1 млн
10:09
Фото, карта
Конфликт в Гамбии: экс-президент отказался уйти с должности, Сенегал ввел войска
09:55
Словения планирует направить 50 военных в Латвию
09:39
В Кремле заявили, что хотят хороших отношений с Вашингтоном
09:28
В США состоится инаугурация 45-го президента Дональда Трампа
08:39
Косово просит ЕС и США о помощи из-за провокаций со стороны Сербии
08:19
Пентагон сообщил о ликвидации двух лидеров Аль-Каиды
08:08
Делегацию ООН на переговорах в Астане возглавит Стаффан де Мистура
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Майкл Фэллон, министр обороны Великобритании

Слова не помогут, Британия действует: статья министра обороны о поддержке Украины

Мы уважаем право Украины защищать границы в условиях агрессии... Наши истребители "Тайфун" будут патрулировать небо над Черным морем... Мой сигнал простой: мы не собираемся забывать об Украине. Мы поддерживаем наших друзей как в хорошие, так и в сложные времена...

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Риторика Трампа: как новый президент США обещает изменить мировой порядок

Трамп своими многочисленными заявлениями последних месяцев породил большие интриги. Неизвестно или даже сомнительно, что новый глава Белого дома сделает все, что наговорил – однако выглядит так, что бурную повестку дня для мировой политики он обеспечит.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы?
   Яндекс.Метрика
  