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ЕК разрешит 5 странам продлить пограничный контроль еще на 3 месяца - СМИ

Суббота, 21 января 2017, 12:51
Версия для печати Комментарии

Еврокомиссия намерена разрешить Германии и четырем другим странам оставить в силе контроль на границах.

Об этом сообщает в субботу, 21 января, издание Die Welt со ссылкой на "информированные источники" в Еврокомиссии, передает Deutsche Welle.

Это решение будет действовать еще три месяца - до мая 2017 года

В качестве обоснования решения в числе прочих было названо возможное "хаотичное" перемещения мигрантов, которые уже находятся в Греции или других странах Евросоюза. Благодаря продолжению пограничных проверок пять стран, где наплыв мигрантов особенно высокий - ФРГ, Австрия, Дания, Швеция и Норвегия - смогут частично снизить нагрузку.

Главы МВД стран ЕС, которые соберутся на информационную встречу на Мальте 26-27 января, намерены обсудить эту тему.

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