Музеи Крыма подали апелляцию на решение суда Амстердама по скифскому золоту

Среда, 25 января 2017, 14:26

Музеи Крыма подали в окружной суд Амстердама апелляционную жалобу на ранее принятое им решение вернуть Украине коллекцию скифского золота, которое на момент аннексии Крыма находилось в голландском музее Алларда Пирсона.

Об этом сообщила так называемый министр культуры региона Арина Новосельская на встрече с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, передает ТАСС.

"Подана апелляционная жалоба. Очень надеемся, что будет принято правильное политическое решение", - заявила "министр".

По словам Новосельской, "то, что было на прошлом суде, противоречит морали и музейной этике".

"Ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились. Это крымские музейные ценности, найденные на крымской земле, поэтому они, конечно, должны быть возвращены на свою историческую родину", - сказала она.

Ранее сообщалось, что крымские музеи начали процесс обжалования решения окружного суда Амстердама о возвращении коллекции скифского золота Украине.

Напомним, 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее Алларда Пирсона.

Судьи решили, что золото останется в музее Пирсона еще в течение трех месяцев – времени, отведенного на апелляцию. Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музею Алларда Пирсона в Амстердаме.

В феврале 2014 года коллекция так называемого " скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в амстердамском музее Алларда Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.