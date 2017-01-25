В "Алмаз-Антей" заявили, что не верят Суду ЕС

Среда, 25 января 2017, 15:24

Руководство российского концерна "Алмаз-Антей" заявило, что не верит Суду ЕС и не планирует подавать апелляцию на решение суда, которое касается санкций в отношении компании.

Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодняшнее решение Суда ЕС мы считаем политическим и не базирующимся на правовой оценке обстоятельств дела", - заявил генеральный директор концерна Ян Новиков.

"Подавать апелляцию мы не планируем, поскольку сегодня уже было заявлено, что решение Суда ЕС политизировано и, соответственно, мы не верим Суду ЕС", - сказал представитель пресс-службы концерна.

Он также заявил, что "Алмаз-Антей" "больше не намерен тратить деньги на заседания (суда. - Ред.)".

По словам заместителя гендиректора концерна по правовым вопросам и корпоративной политике Владимира Коновалова, "включение предприятия в "санкционные списки" является необоснованным и нарушает основополагающие права, гарантируемые Хартией основных прав ЕС".

Напомним, Суд ЕС, расположенный в Люксембурге, принял решение по жалобе российского завода "Алмаз-Антей", который обжаловал введенные против него санкции.

Суд отклонил иск "Алмаз-Антей" и таким образом поддержал решение о замораживании денежных средств компании.

Речь идет о санкции, введенные Советом ЕС в 2014 году, после начала вооруженной агрессии РФ против Украины. Евросоюз решил заморозить средства и активы российской компании "Алмаз-Антей", а также ряда других предприятий российского оборонпрома.