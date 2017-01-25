Трамп: стену на границе с Мексикой начнут строить через несколько месяцев

Среда, 25 января 2017, 20:23

Мексика сама заплатит за строительство стены на границе с США, которое начнется относительно скоро.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в своем первом телевизионном интервью каналу ABC News .

Он подтвердил, что для начала строительства будут использоваться средства американских налогоплательщиков, однако позже Мексика сама все возместит.

"Позже Мексика возместит нам все с каждой денежной операции, которые мы с ней будем проводить. Я вам просто говорю: плата будет. Возможно, она будет осуществляться в осложненной форме. Но все что я делаю – на благо США. Это также на благо Мексики. Мы хотим иметь очень стабильную и прочную Мексику", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о начале строительства, он сказал, что это произойдет через "месяцы".

"Как только мы физически сможем начать работы. Я бы сказал о месяцах" - заявил новый президент США.

Как известно, обещание построить стену на границе с Мексикой была одной из ключевых в предвыборной кампании Дональда Трампа.