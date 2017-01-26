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За год Украина проиграла или признала поражение в более 1000 дел в ЕСПЧ

Четверг, 26 января 2017, 15:16
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Украинское правительство стал одним из лидером по количеству нарушений Европейской конвенции по правам человека, официально признанных ЕСПЧ в 2016 году, и уступил по этому показателю лишь Италии.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на статистические данные ЕСПЧ.

В течение года Суд вынес 70 решений, в которых Украина признается виновной в нарушении по крайней мере одной из статей конвенции, что не является самым высоким показателем (по России вынесено 222 таких решения, по Турции – 77, Румынии – 71). В части из этих решений объединены дела нескольких заявителей.

В значительно большем числе случаев Украина признала свою вину и выплатила запрашиваемую заявителем сумму в соответствии с механизмом односторонней декларации. За год таким образом приняты решения по 482 жалобам, что является крайне высоким показателем. Выше украинского – показатель Италии (811 односторонних заявлений о признании вины государства). На третьем месте – Россия (215).

Также Украина активно использовала механизм дружественного разрешения спора, в рамках которого Киев согласовывает с заявителем иную сумму компенсации, а заявитель – снимает претензии к государству. Этот механизм также применяется только в случаях, когда государство знает, что нарушило конвенцию и точно проиграет дело, однако юридически не признает нарушения.

По этому показателю Украина стала безусловным лидером (456 жалоб). На втором месте – Россия (354 жалоб), на третьем – Румыния (352).

Таким образом, выплаты от Украины по жалобам, поданным ранее в ЕСПЧ, в 2016 году должны получить больше 1000 украинских заявителей.

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