Президент Мексики отменил визит в США на фоне заявлений Трампа насчет стены

Четверг, 26 января 2017, 19:49

Президент Мексики Энрике Пена Нието отменил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом после заявлений последнего относительно стены на границе.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Этим утром мы проинформировали Белый дом, что я не приеду на рабочую встречу с президентом США, запланированную на следующий вторник", - написал президент Мексики.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал директиву о строительстве стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой, начав таким образом реализацию одного из своих предвыборных обещаний.

Напомним, что в своем первом телевизионном интервью каналу ABC News Трамп заявил, что Мексика сама заплатит за строительство стены на границе с США, которое начнется относительно скоро.

Президент США также рекомендовал своему мексиканскому коллеге отказаться от запланированной встречи с ним, если Мексика не собирается оплачивать строительство стены на границе.