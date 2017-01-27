Штайнмайер обеспокоен событиями в США и ростом национализма в мире

Пятница, 27 января 2017, 09:47

Франк-Вальтер Штайнмайер, который покидает свой пост министра иностранных дел в пятницу, 27 января, заявил, что обеспокоен событиями в США, а также ростом национализма в мире.

Об этом он заявил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

В интервью немецкой газете министр иностранных дел Германии заявил о наличии разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Штайнмайера, он был "поражен" президентскими выборами в США в ноябре, и надеется на то, что Трамп изменится, после того как стал президентом США.

"Это не мелочи. Речь идет о принципиальных вопросах нашего самопознания, например, как вот в подходе к пыткам", - сказал немецкий министр.

Кроме того, Штайнмайер выразил озабоченность из-за того, что, по его мнению, у Трампа отсутствует знание о мировой торговле.

"Еще несколько дней назад я не мог себе представить, что президенту Франции и председателю КНР придется инструктировать своего нового американского коллегу о преимуществах мировой и свободной торговли", - сказал Штайнмайер.

В ходе интервью Штайнмайер также выразил озабоченность ростом национализма в Европе и во всем мире, говоря, что это "серьезная и опасная" угроза.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ относительно выхода США из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (TPP).

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что он "абсолютно" уверен в том, что такой вид пыток, как имитация утопления, является действенным, и будет рассматривать вопрос о восстановлении данного вида пытки как метода допроса, если будет получена одобрительная рекомендация от министра обороны США Джеймса Меттиса и директора ЦРУ Майка Помпео.