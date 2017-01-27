Президент Франции назвал администрацию Трампа вызовом для Европы

Пятница, 27 января 2017, 14:24

Президент Франции Франсуа Олланд считает, что администрация нового президента США Дональда Трампа является "вызовом" для Европейского Союза, в том числе в сфере торговли.

Об этом Олланд заявил во время визита в Берлин, сообщает Le Figaro.

"Откровенно говоря, есть проблемы с администрацией США относительно правил торговли и общей позиции в решении конфликтов в мире", - сказал Олланд.

"Мы должны, конечно, говорить с Дональдом Трампом, так как он был избран американцами, но мы должны делать это с убеждением в правильности европейской политики и продвигать наши интересы и наши ценности", - добавил президент Франции.

В том же духе высказалась и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая также обеспокоена последними событиями в США.

"Мы видим, что общая структура, в которой мы работаем в мире, радикально и быстро меняется, и мы должны решать эти новые проблемы с точки зрения защиты свободного общества ", - отметила канцлер Германии.

Ранее Меркель заявляла, что будет искать компромиссов с Трампом относительно торговых соглашений и расходов на оборону.