В Британии зарегистрировали петицию о запрете государственного визита Трампа

Воскресенье, 29 января 2017, 15:11

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В Британии зарегистрировали петицию о запрете Трампу прибыть в Соединенное Королевство с государственным визитом.

Петицию, зарегистрированную утром в воскресенье 29 января подписали уже более 140 тыс. лиц.

Таким образом, по закону, петицию должен рассмотреть парламент страны.

В тексте петиции указано, что Трампу стоит позволить въехать в Великобританию в качестве главы правительства США, однако Великобритания не должна "послать ему приглашение прибыть с официальным государственным визитом, потому что это будет конфузом для ее Величества Королевы".

"Публично зафиксированые женоненавистничество и пошлость Дональда Трампа не дают ему права быть принятым ее Величеством Королевой или принцем Уэльским. Поэтому в течение срока президентства Дональда Трампа не нужно приглашать в Соединенное Королевство с официальным государственным визитом", – говорится в тексте петиции.

Добавим, по информации The Independent, петиция достигла необходимой для рассмотрения в парламенте кільксоіт голосов он 12:45 по местному времени, то есть, меньше чем за 5 часов от момента размещения на сайте парламента.

По информации издания, петицию подписывали больше 1000 пользователей за минуту.