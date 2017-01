Трюдо после указа Трампа о мигрантах: Канада готова принимать беженцев

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к беженцам и пригласил их в Канаду после того, как президент США Дональда Трамп принял указ о запрете принимать мигрантов из ряда мусульманских стран.

Об этом он написал в своем Twitter.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada