На севере Германии из-за урагана объявлено чрезвычайное положение

Четверг, 05 января 2017, 09:22

В северных федеральных землях Германии Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания-за ураганного ветра введен режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сообщается,что на улицах городов Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, зафиксированы затопления. Ветер повредил десятки домов.

В Любеке меньшей мере 8 автомобилей были вытащены из затопленных территорий. Пешие подходы к центральных районах городов оказались перекрыты.

По информации агентства dpa наводнение может стать самым большим за последние 10 лет. Метеорологи не исключают, что уровень воды в городах поднимется еще на 10 сантиметров.

В Любеке, Висмаре и Ростоке уровень уже превысил норму более чем на полтора метра. При этом ураганный ветер немного стих, как сообщает диктор телевидения ARD.

На острове Рюген один из районов коммуны Гагер оказался отрезанным от остального острова. Еще на одном острове Германии - Узедоме - повреждения оказались более существенными.

На востоке и юге страны не исключены сильные снегопады и ливни с градом.

В пятницу по всей Германии ожидаются морозы до минус 7 градусов, а в горах - до минус 20.