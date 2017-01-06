Более 50 послов США покинут свои посты в день инаугурации Трампа

Пятница, 06 января 2017, 14:34

Все политически назначенные послы США, получившие должности от администрации Барака Обамы, покинут свои посты в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая назначена на 20 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Переходная команда Трампа уже выпустила соответствующий указ и разослала его послам. Эту информацию подтвердил посол США в Новой Зеландии.

"Я покидаю должность 20 января", - заявил посол Марк Гилберт, добавив, что указ был издан "без исключений" и отправлен телеграммой Государственного департамента США 23 декабря.

Раньше, вступая в должность, президенты позволяли отдельным политическим послам, в частности, тем, у кого были дети школьного возраста, оставаться на своих должностях на дополнительные несколько недель или месяцев.

Следует отметить, что политически назначенные послы – это не карьерные дипломаты, а бизнесмены и чиновники, имеющие связи с президентом, и они почти всегда покидают свои посты после окончания президентского срока.

На сегодня насчитывается более 50 политических послов США, и среди них послы в 15 странах ЕС, а также послы в НАТО и ОБСЕ.

Посол США в Украине Мари Йованович является карьерным дипломатом, поэтому она сохранит свою должность.