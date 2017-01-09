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В Польше найден мертвым сын экс-президента страны Леха Валенсы

Понедельник, 09 января 2017, 10:36
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В Польше умер Пшемыслав Валенса, один из четырех сыновей бывшего президента страны Леха Валенсы.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, Пшемыслав Валенса был найден мертвым в своей квартире в Гданьске. Тело 43-летнего мужчины обнаружил один из членов его семьи.

По словам представительницы полиции Гданьска Александры Сиверт, судебно-медицинские эксперты, которые были вызваны на место бригадой скорой помощи, предварительно исключили возможность убийства. Вскрытие тела запланировано на понедельник.

Пшемыслав был третьим ребенком бывшего президента Польши Леха Валенсы и его жены Дануты.

"В молодости у него были проблемы с алкоголем, его задерживали за вождение в нетрезвом состоянии", - сообщает Associated Press.

"В связи со смертью Пшемыслава, нашего сына, брата, отца, мы чувствуем огромную боль. В это тяжелое время, пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь. — Семья", — написал Ярослав Валенса на своей странице в Facebook.

В целом у экс-президента Польши восемь детей - четверо сыновей и четыре дочери.

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