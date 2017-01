Трамп избрал главой нацразведки США Дэна Коутса, которому запрещен въезд в РФ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о номинировании бывшего сенатора Дэниела Коутса, сторонника санкций против России, на должность директора Офиса национальной разведки США новой администрации.

По информации CNN, Трамп избрал на должность главы национальной разведки бывшего сенатора от штата Индиана - 73 летнего Дэна Коутса.

"Он (Коутс - Ред.) понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что он имеет опыт во внешней политике, он любезен и прост в общении", - охарактеризовал Коутса сенатор Ангус Кинг.

"Нет более высокого приоритета, чем держать Америку в безопасности. Я буду использовать все средства в моем распоряжении, чтобы это произошло", - цитирует Коутса BBC.

Сообщается, что Коутс активно критиковал РФ за аннексию Крыма в 2014 году и требовал от президента США Барака Обамы жестких действий в отношении России.

В результате, Россия запретила бывшему сенатору въезд на свою территорию.

In the spirit of Hoosier native @Letterman, here are the top 10 things I won't be able to do since Putin banned me from Russia: