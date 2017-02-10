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Европарламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в Авдеевке

Пятница, 10 февраля 2017, 15:57
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Европейский парламент на следующей неделе рассмотрит ситуацию в городе Авдеевка Донецкой области.

Об этом новоназначенный председатель Комитета иностранных дел ЕП, вице-президент Европейской народной партии Дэвид Макалистер заявил на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, передает УНИАН.

По информации Департамента информации и коммуникаций с общественностью Кабмина, стороны согласились с необходимостью продолжения активного привлечения Европарламента к пониманию ситуации в Украине. 

Макалистер заверил Климпуш-Цинцадзе в том, что конфликт на востоке Украины будет оставаться в фокусе внимания Комитета по иностранным делам ЕП. По его словам, на следующей пленарной неделе (13-16 февраля) Европарламент рассмотрит ситуацию в Авдеевке.

По приглашению вице-премьера Макалистер посетит Украину в ближайшее время.

Как известно, ситуация в Авдеевке ухудшилась 29 января: боевики обстреливали не только промзону с позициями украинских военных, но и жилые дома в городе.

Напомним, 6 февраля Совет ЕС выразил надежду на прекращение боевых действий на востоке Украины и начало эффективного мирного процесса.

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