В США требуют расследовать разговор советника Трампа с послом РФ

Суббота, 11 февраля 2017, 12:34

Ряд конгресменов от Демократической партии США требуют провести расследование действий советника Майкла Флинна по вопросам безопасности Трампа, который говорил с послом РФ Сергеем Кисляком о санкциях еще до вступления в должность.

Об этом пишет Washington Post.

"Высокопоставленные демократы в Конгрессе США призвали тщательно расследовать контакты Флинна с послом РФ Сергеем Кисляком до момента вступления в должность новой администрации Трампа в контексте расследования вмешательства России в выборы в 2016 году", – отмечает издание.

Высокопоставленный демократ Адам Шифф , член Комитета Конгресса по вопросам разведывательной деятельности, уже заявил, что если обвинения будут доказаны, Флинн должен будет уйти в отставку.

"Если нынешний советник по национальной безопасности совершил действия, которые вредят интересам национальной безопасности США, он не имеет права занимать эту должность", – сказал Шифф сказал в интервью изданию.

Издание отмечает, его источники среди американских чиновников заявили, что в беседе с Кисляком в конце декабря, Флинн призвал Москву проявить сдержанность в своем ответе на штрафные санкции, наложенные на Россию администрацией Обамы, дав понять, что администрация Трампа готова вернуться к вопросу после того, как он вступит в должность.

Такие контакты, по мнению некоторых американских чиновников, были незаконным вмешательством в российско-американские отношения на фоне расследования американских спецслужб, которые установили, что Россия осуществила масштабное вмешательство и повлияла не результаты выборов президента в 2016 году, помог Дональду Трампу победить.

Сам президент Трамп заявил, что не осведомлен об этой истории и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что демократы требуют от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" с РФ.