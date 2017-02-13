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В Румынии тысячи людей снова требовали отставки правительства

Понедельник, 13 февраля 2017, 09:52
Версия для печати Комментарии

В Бухаресте в воскресенье тысячи протестующих снова вышли в центр города к зданию правительства с требованием отставки Кабинета министров.

Об этом сообщает агентство Mediafax.

В Бухаресте собрались по разным оценкам от 30 до 50 тысяч человек, которые держали плакатыиз надписями "Сопротивление" и скандировали "мы хотим работать, а не охранять вас".

 

Около восьми вечера демонстранты подняли куски красной, желтой и голубой цветной бумаги над головой, чтобы сформировать гигантский румынский флаг.

Десятки тысяч людей протестовали также в других городах Румынии и даже за рубежом. Это был 8 день протестов подряд и 13-й день в целом.

Напомним, правительство Румынии 5 февраля отменило постановление о внесении поправок в уголовный кодекс и об амнистии для коррупционеров, что привело к массовым протестам по всей стране.

Постановление предусматривало декриминализации коррупционных деяний и случаев превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.

Министр юстиции обосновывал необходимость постановления также тем, что оно "приведет законодательство в соответствие с решениями конституционного суда". 9 февраля он подал в отставку.

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