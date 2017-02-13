Украина оспорит в ВТО российские ограничения транзита

Понедельник, 13 февраля 2017, 11:00

9 февраля Украина направила в ВТО требование о создании Группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничений транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргизстан (DS512 "Россия – меры в отношении транзитного движения").

Об этом говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

Напомним, с 1 января 2016 года - момента начала действия режима свободной торговли между Украиной и ЕС, Российская Федерация ввела ограничения транзитного движения автомобильными и железнодорожными путями с территории Украины через свою территорию в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 года и до Кыргызской Республики.

Украина начала процесс урегулирования этого спора в рамках ВТО в сентябре прошлого года. В ВТО было направлено требование о консультации (предварительный этап перед открытием панели) с Российской Федерацией. Учитывая, что РФ не признает своей вины и не отменяет ограничения, в ВТО было направлено требование о создании Группы экспертов.

По оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргизстан ощутили негативне влияние вследствие ограничений и частичного запрета со стороны РФ.

"С момента применения указанных ограничительных мер, экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргизстан оцениваются в объеме свыше $0,4 млрд", - цитирует министерство слова заместителя министра – торгового представителя Украины Наталью Микольскую.