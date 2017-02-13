Поток мигрантов в ЕС в январе существенно сократился – Frontex

Понедельник, 13 февраля 2017, 16:45

В течение января 2017 года по трем основным миграционным маршрутам в ЕС прибыли около 8000 мигрантов.

Об этом говорится в сообщении пограничного агентства ЕС Frontex.

Агентство отмечает, что по центральному средиземноморскому маршруту в Италию прибыли 4400 мигрантов, что на 16% по сравнению с январем прошлого года и почти на 46% меньше по сравнению с декабрем 2016 года. Основная часть мигрантов, прибывающих в ЕС по этому маршруту, прибывают из Ливии.

Главной причиной уменьшения потока мигрантов, прибывающих в Европу по этому маршруту, стало ухудшение погодных условий.

В число "лидеров" миграции по этому маршруту также вошли граждане из Кот-д'Ивуара, Гвинеи и Нигерии.

По восточно-средиземноморскому маршруту на греческие острова восточной части Эгейского моря в январе прибыли 1760 мигрантов, что на 18% меньше, чем в декабре прошлого года.

"Сирийцы, алжирцы и палестинцы составляют наибольшее количество мигрантов на этом маршруте. Интересно, что в январе граждане Демократической Республики Конго стали четвертой по величине группой, которая была выявлена на греческих островах в восточной части Эгейского моря", – отмечает Frontex.

Также в сообщении отмечается, что количество случаев незаконного пересечения границы на западных Балканах в январе не изменилась по сравнению к декабрю прошлого года, однако на 97% меньше, чем в январе 2016 года.

Граждане из Афганистана, Пакистана и Сирии составляют большинство мигрантов, прибывающих в ЕС по этому маршруту.