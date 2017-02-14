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В РФ заявили о "русофобии" в администрации США из-за отставки Флинна

Вторник, 14 февраля 2017, 11:26
Версия для печати Комментарии

В России считают "паранойей" решение отправить в отставку советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна из-за его контактов с российской стороной без ведома администрации.

Об этом написал председатель комитета по международным делам в Совете Федерации РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook.

"Или Трамп не нашел необходимой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, или русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", - написал он.

По словам Косачева, Флинн, в отличие от многих других американцев высокого уровня, все же был открыт к диалогу, бывал в Москве и, как выяснилось, общался с нашим послом РФ в Вашингтоне.

"Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) - это даже не паранойя, а нечто неизмеримо худшее", - добавил он.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку вечером 13 февраля.

Информация о его отставке появилась после того, как стало известно, что министерство юстиции США предупредило администрацию Трампа, что Флинн ввел в заблуждение должностных лиц администрации относительно его коммуникаций с российским послом, и что он потенциально уязвим для шантажа со стороны России.

Ряд конгрессменов от Демократической партии США потребовали провести расследование действий Майкла Флинна.

Также стало известно, что демократы требовали от советника Трампа по нацбезопасности объяснить "гонорары" из РФ.

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