У Порошенко подтвердили запланированный разговоро с Трампом

Польская оппозиция потеряла еще одну ключевую фигуру, вокруг которой группировались противники правящей партии "Право и справедливость". Как следствие, несмотря на недовольство властью, оппозиция сама отбивает у поляков желание выходить на улицы...

Сергей Сидоренко, Европейская правда

Вероятнее всего, что утверждение безвиза состоится еще до инаугурации нового лидера Франции. Похоже, что на этот раз мы действительно на финишной прямой... Есть договоренность, что другие выборы, в том числе в Германии, не будут причиной дальнейшей отсрочки решения по Украине...