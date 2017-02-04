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У Порошенко подтвердили запланированный разговоро с Трампом

Суббота, 04 февраля 2017, 13:43
Версия для печати Комментарии

В администрации президента Украины подтвердили, что Петр Порошенко проведет 4 февраля телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Сегодня вечером президент Украины проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом", - написал он.

Напомним, накануне в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко в субботу, 4 февраля.

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