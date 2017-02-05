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В Турции задержали не менее 400 подозреваемых членов ИГИЛ

Воскресенье, 05 февраля 2017, 12:55
Версия для печати Комментарии

Турецкая полиция в воскресенье в рамках нескольких операций в шести провинциях задержала по меньшей мере 400 подозреваемых в членстве в террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает Daily Sabah.

Антитеррористические рейды были проведены в провинциях Анкара, Стамбул, Адыяман, Конья, Маниса, Самсун и Газиантеп.

В четырех районах столичной провинции были задержаны 60 подозреваемых. Еще 150 человек были задержаны в провинции Шанлыурфа вблизи сирийской границы.

Среди задержанных много иностранцев.

Кроме того, в рамках операций в провинции Конья задержаны 30 подозреваемых, в провинции Адыяман – 10.

Еще 18 подозреваемых задержали в Стамбуле, 47 – в провинции Газиантеп, 46 – в Бурсе.

Сейчас под арестом в Турции находятся 780 подозреваемых в членстве в ИГИЛ, среди низ 350 иностранцев.

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