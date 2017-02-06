Россия не готова к выполнению "Минска" - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе

Понедельник, 06 февраля 2017, 16:46

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала в Брюсселе о ситуации в Авдеевке и заявила, что Россия не готова к имплементации Минских соглашений.

Об этом она сказала в подкомитете по вопросам безопасности и обороны Европарламента.

По словам Климпуш-Цинцадзе, преступления в Авдеевке свидетельствуют о том, что Россия не видит необходимости в имплементации Минских соглашений.

"Мы хотим, чтобы прежде всего соблюдались условия безопасности и обеспечивались гуманитарные условия", - заявила вице-премьер.

Как известно, ситуация в Авдеевке ухудшилась 29 января: боевики обстреливали не только промзону с позициями украинских военных, но и жилые дома в городе.

1 февраля начались периоды "тишины", но к 5 февраля возобновить электроснабжение в прифронтовом городе не удавалось. По состоянию на 4 февраля было повреждено или разрушено более 150 домов и зданий.

За сутки, 5 февраля, в зоне проведения АТО зафиксировано 94 обстрела, боевики вели огонь из танков, артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.