Военный самолет РФ ошибочно атаковал турецких солдат в Сирии, 3 погибших

Российский военный самолет 9 февраля в сирийском городе Эль-Баб нанес авиаудар по зданию, где находились военные Вооруженных сил Турции, в ходе воздушных операций против ИГИЛ, в результате чего трое солдат были убиты, а еще 11 ранены.
Об этом сообщили представители ВС Турции, передает Hurriyet Daily News.
Военные заявили, что инцидент произошел около 8:40 утра (по местному времени) в районе, где продолжается операция "Щит Евфрата".
Сообщается, что официальные лица России назвали гибель турецких военных "несчастным случаем" и выразили сожаление по этому поводу.
Турецкие военные заявили, что расследование инцидента начато с обеих сторон.
По данным военных, российский президент Владимир Путин позвонил после инцидента президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил свои соболезнования.
Напомним, турецкие военные сообщили, что российские самолеты и авиация Турции нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в районе сирийского города Эль-Баб.
Как известно, антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.