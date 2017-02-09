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Военный самолет РФ ошибочно атаковал турецких солдат в Сирии, 3 погибших

Четверг, 09 февраля 2017, 17:46
Версия для печати Комментарии

Российский военный самолет 9 февраля в сирийском городе Эль-Баб нанес авиаудар по зданию, где находились военные Вооруженных сил Турции, в ходе воздушных операций против ИГИЛ, в результате чего трое солдат были убиты, а еще 11 ранены.

Об этом сообщили представители ВС Турции, передает Hurriyet Daily News.

Военные заявили, что инцидент произошел около 8:40 утра (по местному времени) в районе, где продолжается операция "Щит Евфрата".

Сообщается, что официальные лица России назвали гибель турецких военных "несчастным случаем" и выразили сожаление по этому поводу.

Турецкие военные заявили, что расследование инцидента начато с обеих сторон.

По данным военных, российский президент Владимир Путин позвонил после инцидента президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил свои соболезнования.

Напомним, турецкие военные сообщили, что российские самолеты и авиация Турции нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в районе сирийского города Эль-Баб.

Как известно, антитеррористическая операция "Щит Евфрата" продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

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