В Латвии во время учений пострадали трое американских военных

Понедельник, 10 апреля 2017, 08:14

В воскресенье во время учений, которые проходят на Адажском полигоне в Латвии, в больницу доставили трех американских солдат.

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на представителя Министерства обороны Латвии Каспара Галкина.

Военнослужащие надышались испарениями, которые возникли в процессе учений.

Солдаты были доставлены в больницу "Гайльэзерс". После обследования двое из них были отпущены обратно на базу, а один оставлен в больнице для дополнительного осмотра.

Подразделения армии США в порядке ротации находятся в Латвии с 2014 года.

В этом году в Латвии предусмотрено несколько международных военных учений, в том числе Saber Strike. Летом в целях укрепления безопасности в Балтийском регионе в Латвии в полном объеме будет размещен международный батальон НАТО под руководством Канады.