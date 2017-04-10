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Дочь Трампа повлияла на его решение нанести удар в Сирии - СМИ

Понедельник, 10 апреля 2017, 18:55
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Дочь Дональда Трампа Иванка повлияла на его решение нанести удар по авиабазе сирийских правительственных сил в ответ на химическую атаку, в результате которой погибли более 70 человек.

Об этом сообщает британское издание The Independent со ссылкой на источники, знакомые с содержанием дипломатического сообщения посла Британии в США к премьер-министру страны Терезы Мэй.

В дипломатическом сообщении британского посла в Вашингтоне Кима Дарроха к премьер-министру страны Мэй и министру иностранных дел Борису Джонсону говорится, что Иванка Трамп повлияла на решение президента США Дональда Трампа нанести удар в Сирии.

Источники, которые прочитали это сообщение, заявили, что позиция первой дочери на преступление в Сирии имела "значительное влияние в Овальном кабинете".

Сообщается, что реакция администрации была "сильнее, чем ожидалось".

По данным The Sunday Times, Трамп был совершенно потрясен изображениями более чем 80 погибших в результате химатаки, которые транслировались по телевидению.

В Белом доме также заявили, что после увиденных изображений жертв химатаки в Сирии и разведданных относительно атаки он принял решение нанести удар по сирийской правительственной авиабазе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил ответить сирийскому режиму на химическую атаку в городе Хан-Шейхун, увидев на следующий день фотографии погибших мирных жителей, в том числе многих детей.

Напомним, американские эсминцы USS Porter и USS Ross в ночь на пятницу выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада на этой неделе.

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