В МИД проверяют информацию о возможном визите испанских политиков в Крым

Вторник, 11 апреля 2017, 08:58

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о возможном визите испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Российской Федерацией Крым.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает УНИАН.

"Мы проверяем эту информацию", - сказала она.

По ее словам, необходимо выяснить, действительно ли такой визит происходит, и кто именно, на каком уровне, мог приехать во временно оккупированный Крым.

Как сообщали ранее российские СМИ, в Крым с визитом приехали испанские политики регионального уровня с провинции Андалузия.

Напомним, в марте около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки прибыли с трехдневным визитом в аннексирован Крым.