В МИД проверяют информацию о возможном визите испанских политиков в Крым

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о возможном визите испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Российской Федерацией Крым.
Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает УНИАН.
"Мы проверяем эту информацию", - сказала она.
По ее словам, необходимо выяснить, действительно ли такой визит происходит, и кто именно, на каком уровне, мог приехать во временно оккупированный Крым.
Как сообщали ранее российские СМИ, в Крым с визитом приехали испанские политики регионального уровня с провинции Андалузия.
Напомним, в марте около 20 человек, среди которых депутаты Европарламента, а также политики из стран Европейского союза, СНГ и Латинской Америки прибыли с трехдневным визитом в аннексирован Крым.