Путин: в Сирии готовят "провокации" с химоружием, чтобы подставить Асада

Вторник, 11 апреля 2017, 16:09

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Сирии готовятся новые провокации, чтобы обвинить сирийские власти в использовании химического оружия.

Об этом Путин сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает ТАСС.

"У нас есть информация от разных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - сказал Путин.

Он также добавил, что Россия намерена требовать официального расследования инцидента с якобы применением химического оружия в Сирии.

"Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия знала заранее об атаке с применением химического оружия в Сирии, которое было совершено на прошлой неделе.