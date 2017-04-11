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Тиллерсон на встрече G7 поинтересовался, почему США должна волновать Украина

Вторник, 11 апреля 2017, 18:17
Версия для печати Комментарии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" поинтересовался, почему американских избирателей должно волновать конфликт в Украине.

Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Марк Эро, сообщает Reuters.

По его словам, Тиллерсон открыто поставил вопрос, почему американские налогоплательщики должны волноваться за Украину.

"В интересах американских налогоплательщиков иметь безопасную и политически и экономически стабильную Европу" - пересказал Эро свой ответ.

После встречи в Италии Тиллерсон улетел в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Перед этим он побеседовал по телефону с президентом Украины Петром Порошенко.

В заключительной декларации министров G7 говорится о том, что Россия не делает достаточно для завершения конфликта в Украине. Главы МИД заявили о поддержке санкций до полного выполнения Минских соглашений.

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