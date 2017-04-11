Посол Украины выразила протест британским политикам из-за визита в Крым

Вторник, 11 апреля 2017, 18:36

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко направила письмо лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Полу Наттоллу, в котором выразила протест в связи с посещением ее членами оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении посольства.

"Вопреки многочисленным предупреждениям со стороны украинской стороны указаны представители UKIP демонстративно нарушили законодательство Украины и международное право, пренебрегли официальной позицией Великобритании, которая твердо стоит на защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое членов UKIP совершили поездку в Крым 19-21 марта, где провели встречи с представителями самопровозглашенной власти полуострова.

"Посольство Украины рассматривает действия этих лиц как проявление сознательной поддержке агрессии РФ против Украины, одобрения ими кремлевской политики ущемления прав человека на оккупированном полуострове", - заявили в посольстве.

"Мы в очередной раз требуем от всех иностранных граждан четко придерживаться законодательства Украины. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на территорию Крыма и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению Государственной миграционной службы Украины через пункты въезда-выезда, контролируемые властями Украины", - отмечается в сообщении.