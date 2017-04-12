Совбез ООН снова будет голосовать за резолюцию по Сирии

Среда, 12 апреля 2017, 08:31

Совет безопасности ООН 12 апреля снова будет голосовать за резолюцию в связи с химической атакой в Сирии.

Об этом сообщает AFP.

По словам американских дипломатов, в резолюции будет требоваться от сирийского правительства сотрудничать с расследованием в отношении химической атаки, которая произошла на прошлой неделе в провинции Идлиб.

Дипломаты сообщили, что Россия, возможно, будет использовать свое право вето, чтобы заблокировать резолюцию против своего союзника Башара Асада.

Рассмотрение новой резолюции назначено на 15.00 (по местному времени).

Напомним, предварительное заседание Совета Безопасности ООН, созванное после химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун, закончилось безрезультатно.

Участники не смогли принять проект резолюции, которую подготовили США, Франция и Великобритания. Переговоры закончились без голосования после того, как Россия отклонила предложенную резолюцию, назвав ее "категорически неприемлемой".