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Китай призвал Трампа решить проблему КНДР мирным путем

Среда, 12 апреля 2017, 09:05
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Президент Китая Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа к мирному разрешению ситуации на Корейском полуострове.

Об этом Цзиньпин заявил во время телефонного разговора с Трампом, передает Reuters.

Цзиньпин заявил, что Китай "привержен относительно децентрализации на полуострове, поддержании мира и стабильности на полуострове и выступает за решение проблем мирным путем".

"Китай готов поддерживать тесные контакты и координацию с США", - заявил он.

Ранее сообщалось, что после разговора с китайским президентом Си Цзинпинем Трамп заявил, что США способны решить проблемы с Северной Кореей и без помощи Китая.

Как известно, ударная группа флота США передислоцируется в западной части Тихого океана в район Корейского полуострова.

Напомним, что Северная Корея пригрозила жестко противодействовать любым шагам военного характера после того, как США решили направить авианосец "Карл Винсон" и его боевую группу в воды близ Корейского полуострова.

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