Путин: отношения России и США при Трампе деградируют

Среда, 12 апреля 2017, 12:36

Президент России Владимир Путин заявляет о деградации российско-американских отношений во время президентства Дональда Трампа.

Об этом Путин заявил в интервью телеканалу МИР, которое выйдет в эфир вечером 12 апреля.

"Рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а скорее деградировал", - считает он.

Говоря о НАТО, Путин отметил, что Организация Североатлантического договора не трансформируется и продолжает жить в парадигме блокового противостояния.

"НАТО создавалась в условиях холодной войны и противоборства двух блоков, теперь такой ситуации нет... но родимые пятна "холодной войны" НАТО очень заметны", - сказал он.