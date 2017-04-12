Маккейн в Черногории: Россия вмешивается в дела Балкан

Среда, 12 апреля 2017, 18:49

Сенатор США Джон Маккейн раскритиковал Россию за попытки вмешательства в дела Балканских стран и по всей Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

Маккейн, который возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, сейчас находится в поездке по Балканам и сегодня находится в Черногории. "Поведение со стороны россиян во всем регионе и в мире является неприемлемым", - сказал он.

Сенат поддержал присоединение Черногории к НАТО в прошлом месяце, а президент Дональд Трамп подписал ратификацию во вторник.

"Я считаю, что поведение России требует нашей солидарности и нашей силы для того, чтобы сохранить принципы и основы демократии", - сказал Маккейн.

Маккейн провел параллель между событиями в Черногории и возможным вмешательством России в президентские выборы в США.

"Нет никаких доказательств, что им это удалось. Но есть свидетельства того, что россияне пытаются подорвать демократический процесс в других частях мира", - добавил сенатор.