Найти
АКТУАЛЬНО

Переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в "ледяной" атмосфере - СМИ

Инициатор референдума об ассоциации в Нидерландах проиграл суд против правительства

ЕС должен дать перспективу членства Восточному партнерству: заявление Вышеграда

Правительство Германии изъяло все учебники с "российским Крымом" после скандала

Первая статистика безвиза в Грузии: за полторы недели в ЕС не пустили трех грузин

Могерини едет в Москву для обсуждения ситуации в Украине и Сирии




Маккейн в Черногории: Россия вмешивается в дела Балкан

Среда, 12 апреля 2017, 18:49
Версия для печати Комментарии

Сенатор США Джон Маккейн раскритиковал Россию за попытки вмешательства в дела Балканских стран и по всей Европе.

Об этом сообщает Associated Press.

Маккейн, который возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам, сейчас находится в поездке по Балканам и сегодня находится в Черногории. "Поведение со стороны россиян во всем регионе и в мире является неприемлемым", - сказал он.

Сенат поддержал присоединение Черногории к НАТО в прошлом месяце, а президент Дональд Трамп подписал ратификацию во вторник.

"Я считаю, что поведение России требует нашей солидарности и нашей силы для того, чтобы сохранить принципы и основы демократии", - сказал Маккейн.

Маккейн провел параллель между событиями в Черногории и возможным вмешательством России в президентские выборы в США.

"Нет никаких доказательств, что им это удалось. Но есть свидетельства того, что россияне пытаются подорвать демократический процесс в других частях мира", - добавил сенатор.

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:41
Переговоры Лаврова и Тиллерсона прошли в "ледяной" атмосфере - СМИ
19:09
Инициатор референдума об ассоциации в Нидерландах проиграл суд против правительства
18:49
Маккейн в Черногории: Россия вмешивается в дела Балкан
18:29
Путин проводит встречу с госсекретарем США Тиллерсоном
18:19
РФ заблокирует новую резолюцию Совбеза ООН по химической атаке в Сирии
18:02
Теракт в Дортмунде могли совершить выходец из Ирака и гражданин ФРГ - СМИ
17:58
ЕС должен дать перспективу членства Восточному партнерству: заявление Вышеграда
17:36
США отправили к берегам КНДР авианосец, крейсер, два эсминца и субмарину
17:13
Беларусь подписала Таможенный кодекс ЕврАзЭС
17:11
В Афганистане в результате нападения смертника ИГИЛ погибли три человека
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Марина Воротнюк, для Европейской правды

Турецкий развод с Западом. Прошла ли Анкара точку невозврата?

Конституционный референдум 16 апреля происходит на фоне антагонистических отношений Турции со своими традиционными партнерами на Западе. Положительные результаты волеизъявления дополнительно углубят авторитарные тенденции внутри страны и приведут к еще большему обострению отношений с ЕС.

Галина Шимански-Гаер, для Европейской правды

Спецпредставитель Германии: Объединять темы Крыма и Донбасса - очень неразумно

Гернот Эрлер: "В Минских соглашениях не сказано о том, что вывод вооруженных сил должен произойти именно до проведения местных выборов... Замороженный конфликт на Донбассе дал бы России рычаг воздействия. Этого было бы достаточно, чтобы помешать членству Украины в НАТО или ЕС..."


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  