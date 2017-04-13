США перехватили переговоры сирийских военных, которые готовили химатаку - СМИ

Четверг, 13 апреля 2017, 08:53

Американские военные и службы разведки перехватили сообщение сирийских военных и экспертов по химическому оружию, в которых обсуждалась подготовка проведения атаки зарином в Идлибе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

"Перехват был частью немедленного пересмотра всех разведывательных данных в первые часы после нападения, чтобы подтвердить ответственность за применение химического оружия в атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек", - сообщает CNN.

Официальные лица США заявили, что нет никаких сомнений, что сирийский президент Башар Асад несет ответственность за атаку.

Чиновник подчеркнул, что США не знали наперед, что произойдет атака.

Сообщается, США перехватывают большой массив информации в таких странах как Сирия и Ирак. Материал часто не обрабатывается, однако если есть конкретное событие, которое требует аналитики, то тогда проводится анализ для подтверждения определенных данных.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что удар США в Сирии нарушил международное право, поскольку был совершен без доказательств применения Дамаском химического оружия.

Ранее сообщалось, что американские эсминцы USS Porter и USS Ross выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада.