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Ryanair начнет летать из Киева и Львова в Лондон на два месяца раньше

Четверг, 13 апреля 2017, 15:11
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Авиакомпания Ryanair объявила об открытии рейсов из Киева и Львова в Лондон в сентябре, на два месяца раньше, чем предполагалось ранее.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Полеты из Киева в лондонский аэропорт Станстед будут осуществляться пять раз в неделю, из Львова в Лондон – два раза в неделю.

Ryanair объявила об акционных ценах на билеты на рейсы в сентябре и октябре по цене от 24,99 фунтов стерлингов. Эти билеты будут доступны для бронирования на сайте до полуночи в понедельник (17 апреля).

Напомним, на прошлой неделе Ryanair объявила об открытии маршрута Львов-Берлин с 8 сентября, вместо анонсированного ранее старта в октябре.

15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планирует рейсы из Киева и Львова.

Однако позже стало известно, что Ryanair пока не договорился с аэропортом "Борисполь".

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