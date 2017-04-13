Асад: информация о химической атаке в Идлибе на 100% сфабрикована

Четверг, 13 апреля 2017, 16:39

Президент Сирии Башар Асад заявил, что информация о применении его войсками химического оружия на "100% сфабрикована".

Об этом Асад сказал в интервью Agence France-Presse. Полный текст интервью пока не опубликован, AFP подает его цитатами в Twitter.

Асад заявил, что сирийское правительство отказалось от своего арсенала химического оружия в 2013 году, добавив, что "даже если бы оно у нас было, мы бы его не использовали".

Сирийский президент также сказал, что позволит только "беспристрастное" расследование событий в городе Хан-Шейхун, чтобы убедиться, что оно не будет использоваться для "политизированных целей".

Напомним, Турция заявила, что клинические анализы показали, что во время химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхуне на прошлой неделе был использован отравляющий газ зарин.

В результате химической атаки в сирийской провинции Идлиб погибли более 80 человек, среди них - 30 детей.

Американские эсминцы USS Porter и USS Ross в ночь на пятницу выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку.

Ряд европейских государств, в частности Великобритания, Франция и Германия, поддержали действия США.

В свою очередь Россия назвала ракетную атаку "актом агрессии" и заявила, что приостанавливает действие заключенного Меморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.