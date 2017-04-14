В 4 городах Сирии началась эвакуация более 10 тысяч человек

Пятница, 14 апреля 2017, 10:04

Сирийское правительство и оппозиционные силы начали координированную эвакуацию около 10 000 человек из четырех городов, которые находились в осаде в течение многих лет.

Об этом сообщает The Associated Press.

По данным агентства, около 5000 человек были эвакуированы на 75 автобусах из двух проправительственных городов на севере Сирии близ Алеппо.

Недалеко от столицы Дамаска, около 60 автобусов, перевозящих 2350 бойцов оппозиции, активистов и членов их семей выехали с двух удерживаемые оппозицией городов в сторону провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что в четырех сирийских городах, которые были под осадой в течение более чем двух лет, пройдет эвакуация населения в рамках договоренности, достигнутой накануне.

Жители Забадани и Медеи, двух городов недалеко от Дамаска, находятся под осадой правительственных войск, оставят свои дома в обмен на эвакуацию с двух шиитских городов Фуа и Кафрая, которые находятся под осадой повстанцев.