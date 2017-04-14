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Канада расширила санкции против Сирии из-за химической атаки

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Канада расширила санкции против Сирии из-за химической атаки

Пятница, 14 апреля 2017, 18:27
Версия для печати Комментарии

Министерство иностранных дел Канады объявило о введении новых санкций против режима сирийского президента Башара Асада.

Соответствующее заявление размещено на сайте канадского правительства.

Специальные экономические меры, к которым относятся замораживание активов и запрет на ведение любой деятельности, распространяются теперь еще на 27 человек.

"Сегодняшние новые санкции против ключевых должностных лиц являются частью наших постоянных усилий для усиления давления на режим Асада, чтобы остановить насилие против невинных детей, женщин и мужчин. Атаки с применением химического оружия на прошлой неделе в южной части провинции Идлиб - это военное преступление, и они являются неприемлемыми", - сказала глав МИД Канады Христя Фриланд.

Правительство также отметило, что Канада ориентирована на поддержку сирийского народа и уже выделила 1,6 миллиарда долларов на усилия в области предоставления гуманитарной помощи, безопасности, стабилизации и развития, в дополнение к приему более 40 тысяч сирийских беженцев.

Напомним, президент Сирии Башар Асад заявил, что информация о применении его войсками химического оружия на "100% сфабрикована".

Представитель британского Министерства обороны заявил, что образцы с тел жертв химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун дали положительный результат на содержание в них нервно-паралитического вещества зарин.

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