Афганистан: от удара мощной бомбы США погибли 90 боевиков ИГИЛ

Суббота, 15 апреля 2017, 10:36

Свыше 90 боевиков "Исламского государства" погибли в результате удара крупнейшей американской неядерной бомбы, которая была сброшена в четверг в Афганистане.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на информацию афганских чиновников.

"Не менее 92 боевиков "Исламского государства" были убиты во время бомбардировки", - сказал губернатор региона Ачин, где была сброшена бомба. Представитель провинции Нангархар заявил о 90 погибших боевиках.

Афганские чиновники также сообщили, что не было "никаких жертв среди военных и гражданских". По их словам, тысячи местных жителей покинули район в последние месяцы боевых действий.

Ранее сообщалось, что в результате бомбардировки погибли 36 боевиков. Удар был нанесен для того, чтобы разрушить систему тоннелей и пещер, которые использовали боевики ИГИЛ.

Напомним, Пентагон 13 апреля объявил о первом использовании авиабомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, или просто МОАВ, которую также называют "матерью всех бомб".

На следующий день Военно-воздушные силы США обнародовали видео бомбежки в Афганистане.