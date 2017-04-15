Турция открыла дело против сенатора США и экс-главы ЦРУ из-за связи с Гюленом

Суббота, 15 апреля 2017, 15:54

Прокуратура Стамбула начала расследование относительно 17 человек, в том числе американских политиков, чиновников и ученых, которые подозреваются в причастности к организации Фетуллаха Гюлена.

Об этом сообщило государственное турецкое информагентство Anadolu.

В число лиц, против которых открыли дело, входят бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, нью-йоркский сенатор Чак Шумер, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Прит Бхарара, глава Управления по контролю за иностранными активами Дэвид Коэн и директор ближневосточной программы центра Вильсона Генри Барки.

Решение об открытии дела было принято после того, как несколько турецких адвокатов подали жалобу против этих лиц.

Прокуратура изучает проведение встреч в Стамбуле 15 и 17 июля, их визиты в Турцию и возможные связи с членами организации Гюлена.

Как известно, турецкие власти обвиняют Гюлена, который живет в США, в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года. Анкара обращалась к Вашингтону с запросом об экстрадиции Гюлена, но американская сторона отказала.