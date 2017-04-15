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В Сирии произошел взрыв возле автобусов с эвакуированными, 16 погибших

Суббота, 15 апреля 2017, 16:53
Версия для печати Комментарии

Возле колонны автобусов с эвакуированными людьми, которые ожидают выезда в сирийском городе Алеппо, произошел взрыв.

Информацию подтвердили как проправительственные сирийские СМИ, так и оппозиция и наблюдатели, сообщает Reuters.

По предварительной информации, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с колонной. Точное количество погибших или раненых пока неизвестно.

Агентство AFP, ссылаясь на информацию наблюдателей, сообщает о 16 погибших.

На фотографиях, опубликованных государственными сирийскими СМИ, видно, что на месте взрыва лежат тела и идет густой черный дым от пожара. Много автобусов почерневшие от взрыва и с выбитыми окнами.

Взрыв произошел в районе Рашидин на окраине Алеппо, где скопились десятки автобусов, которые перевозят шиитов из двух сел, которые были эвакуированы в рамках соглашения между сирийским правительством и повстанцами.

Ранее стало известно, что тысячи сирийцев застряли в Алеппо и прилегающих районах во время эвакуации из двух шиитских деревень в обмен на суннитских повстанцев и их семьи.

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