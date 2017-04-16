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США подтверждает готовность нанести превентивный удар по КНДР

Воскресенье, 16 апреля 2017, 11:00
Версия для печати Комментарии

Соединенные Штаты известили разведывательные службы Великобритании о возможности нанесения превентивного удара по КНДР.

Сообщает The Sunday Times, такую информацию передал советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Согластно заявлению Максастера, имеющихся в регионе боевых мощностей США будет достаточно для нейтрализации ядерной программы Северной Кореи. По его словам, Вашингтон готов при необходимости нанести удар по военным объектам КНДР.

Напомним, ударная группа Военно-морских сил США (Carl Vinson Strike Group) в настоящее время находящегося на расстоянии, что позволяет начать ракетные удары по военным объектам КНДР.

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