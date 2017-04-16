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Германия призывает турок "спокойно" воспринять победу Эрдогана на референдуме

Воскресенье, 16 апреля 2017, 21:29
Версия для печати Комментарии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что рассчитывает на спокойную реакцию Турции на результаты референдума.

Заявление Габриэля распространяет Reuters, а также Hurriyet.

"Похоже, результат (количество голосов "за" и "против") будет очень близким, как и ожидалось.

Однако голосование турецкого народа в конце концов завершается, и мы хотели бы посоветовать сохранять спокойствие и действовать уравновешенно", - заявил глава немецкого МИД.

Он напомнил, что кампания перед референдумом была крайне эмоциональной и привела к напряженности между Турцией и отдельными европейскими столицами.

"Это хорошо, что предвыборная кампания, которая велась так ожесточенно, в том числе и здесь, в Германии, сейчас завершается".

Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Эрдоган получает всю полноту власти в стране.

По итогам голосования голоса разделились почти пополам, но с небольшим преимуществом Эрдогана.

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