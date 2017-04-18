Порошенко обсудил с Эрдоганом сотрудничество после референдума в Турции

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудил дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства.
Об этом сообщает сайт главы государства.
"Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.
В сообщении АП говорится, что Порошенко "отметил завершение в Турции политической кампании по внесению изменений в Конституцию страны".
При этом украинский президент не употребил традиционных для таких разговоров поздравлений по случаю завершения проведенного голосования.
Порошенко также поблагодарил Эрдогана за неизменную поддержку Турцией независимости и территориальной целостности Украины.
"Стороны также коснулись актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в частности относительно развития ситуации в Сирии", - говорится в сообщении.
Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в Конституцию, по которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране.
За внесение в конституцию поправок проголосовали 51,41% избирателей.
Европейские наблюдатели заявили, что референдум о внесении изменений в Конституцию в Турции не соответствовал демократическим стандартам, которые формируют Совет Европы и ОБСЕ.
Они подчеркнули, что обе стороны кампании не имели равных возможностей в освещении своих позиций.
Эрдоган заявил, что ему все равно, что думает Европа о голосовании на референдуме.