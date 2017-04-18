В Риме оштрафовали на 900 евро двух туристов, которые мыли ноги в фонтане

Вторник, 18 апреля 2017, 19:54

Двое туристов из Дании были оштрафованы на 450 евро каждый за то, что мыли ноги в одном из общественных фонтанов Рима в центре города.

Об этом сообщает The Local.

Местная полиция остановила пару - женщину в возрасте 60 лет и 17-летнего парня - у "Фонтана двух морей". Он расположен на площади Венеция, недалеко от Колизея и Римского форума.

По сообщениям местных властей, туристы сидели на краю фонтана, окунув ноги в воду.

"Когда их попросили удостоверение личности, двое туристов были удивлены и убеждены в том, что такое делать разрешается. Женщина была очень раздражена строгим наказанием, сказала, что пожалуется в посольство Дании ", - сообщили в мэрии.