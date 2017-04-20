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В МИД РФ заявляют о "всплеске антироссийской истерии" в Черногории

Четверг, 20 апреля 2017, 15:10
Версия для печати Комментарии

В Черногории складывается неблагоприятная для россиян обстановка, возможны провокации в отношении граждан РФ.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА "Новости".

"В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация. На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорской власти о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем там всплеск антироссийской истерии", — заявила она.

"Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможных провокаций, задержания за сомнительными мотивами, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США", — отметила она.

Захарова добавила, что насаждение русофобии — целиком на совести политических деятелей страны Черногории.

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