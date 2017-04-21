Макрон опережает Ле Пен на 2% за два дня до выборов президента Франции

Пятница, 21 апреля 2017, 13:57

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в предвыборной гонки за два дня до голосования.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos Sopra Steria, сообщает Le Figaro.

Макрон в первом туре набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22% (-0,5%).

Кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фийону прогнозируют (19%), а лидер социалистов Бенуа Амон может рассчитывать на 17,5%.

Данные опроса для второго тура не приводятся.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля. Второй тур - 7 мая.