Макрон опережает Ле Пен на 2% за два дня до выборов президента Франции

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в предвыборной гонки за два дня до голосования.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos Sopra Steria, сообщает Le Figaro.
Макрон в первом туре набирает 24% голосов избирателей, что на один пункт больше по сравнению с предыдущим опросом. Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22% (-0,5%).
Кандидату от "Республиканцев" Франсуа Фийону прогнозируют (19%), а лидер социалистов Бенуа Амон может рассчитывать на 17,5%.
Данные опроса для второго тура не приводятся.
Первый тур президентских выборов во Франции состоится уже в это воскресенье, 23 апреля. Второй тур - 7 мая.